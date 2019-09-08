MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bu akşam neler yaşandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk oyunu yani kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek. Peki, MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı?
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan; kayısı kıvamında yumurta haşlaması, scramble yumurta ve poşe yumurta yapmaları istendi. Öte yandan bu hafta hangi yarışmacının hangi takımda yarışacağı da belli oldu. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...
İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül akşamı ekranlara gelen bölümünde kaptanlık yarışını Rıfat kazandı ve mavi takıma kaptan oldu. Öte yandan kırmızı takıma da kaptan olarak Orhan'ı yolladı. Orhan yarışmaya bu hafta dahil olmuştu.
14 yarışmacı bu haftaki kaptanlık oyununda 3 farklı yumurta tarifi ile yarıştı. Yarışmacılar malzeme olarak sadece yumurta, süt ve tereyağı kullandı.
Kaptanlık oyununda gerginlik de yaşandı. Yarışmacılardan Yasin, Mehmet Şef tarafından oyun dışı bırakıldı. Yasin'in oyun dışı kalma nedeni ise süre bittikten sonra malzemelere dokunması.
HAFTANIN TAKIMLARI
Takım kaptanları bu hafta birlikte yarışacakları isimleri birer birer seçtiler. İşte, bu haftanın takımları...
MAVİ TAKIM: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide
KIRMIZI TAKIM: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa
ÖDÜL OYUNU
Yarışmanın bu akşamki bölümünde bir de ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takım, jüri üyelerinden Danilo ile birlikte masterclass hakkı kazandı.
Bu haftanın ödül oyununda konu ise Gaziantep ev yemekleri oldu.
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