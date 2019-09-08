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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 22:56, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bu akşam neler yaşandı?

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MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bu akşam neler yaşandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk oyunu yani kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek. Peki, MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı?

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan; kayısı kıvamında yumurta haşlaması, scramble yumurta ve poşe yumurta yapmaları istendi. Öte yandan bu hafta hangi yarışmacının hangi takımda yarışacağı da belli oldu. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül akşamı ekranlara gelen bölümünde kaptanlık yarışını Rıfat kazandı ve mavi takıma kaptan oldu. Öte yandan kırmızı takıma da kaptan olarak Orhan'ı yolladı. Orhan yarışmaya bu hafta dahil olmuştu.

14 yarışmacı bu haftaki kaptanlık oyununda 3 farklı yumurta tarifi ile yarıştı. Yarışmacılar malzeme olarak sadece yumurta, süt ve tereyağı kullandı.

Kaptanlık oyununda gerginlik de yaşandı. Yarışmacılardan Yasin, Mehmet Şef tarafından oyun dışı bırakıldı. Yasin'in oyun dışı kalma nedeni ise süre bittikten sonra malzemelere dokunması.

HAFTANIN TAKIMLARI

Takım kaptanları bu hafta birlikte yarışacakları isimleri birer birer seçtiler. İşte, bu haftanın takımları...

MAVİ TAKIM: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide

KIRMIZI TAKIM: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa

ÖDÜL OYUNU

Yarışmanın bu akşamki bölümünde bir de ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takım, jüri üyelerinden Danilo ile birlikte masterclass hakkı kazandı.

Bu haftanın ödül oyununda konu ise Gaziantep ev yemekleri oldu.

 

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