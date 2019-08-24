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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler? MasterChef yarışmacıları nasıl seçilecek?

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MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler? MasterChef yarışmacıları nasıl seçilecek?

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonu 18 Ağustos Pazar günü ekran macerasına başladı. Sık sık duygusal anların yaşandığı MasterChef Türkiye, gerek yarışmacıları gerekse jüri üyeleriyle konuşuluyor. Peki, MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler? MasterChef yarışmacıları nasıl seçilecek?

MasterChef Türkiye’nin 2019 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyacak yarışmacılar, üç jüri üyesinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Binlerce aday arasından son 14’e kalan yarışmacılar, MasterChef Türkiye birincisi olmak için mücadele edecek.

 • MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

• DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

• SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.


MasterChef yarışmacıları nasıl seçilecek?

MasterChef'te yarışmacıların nasıl seçileceği Somer şef tarafından açıklandı. MasterChef yarışmacıları 2 etap ardından belli olacak. Yarışmacılar ilk olarak kendi tariflerini hazırladılar, 2 şeften olumlu yorum “evet” alan yarışmacılar ikinci etaba geçiş hakkı elde etti. İkinci etapta tekrar eleme olacak, sonrasında MasterChef’in 14 kişilik büyük etabına geçiş yapılacak.

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