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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

MasterChef Orhan kimdir kaç yaşındadır? İşte Orhan Eren'in biyografisi

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MasterChef Orhan kimdir kaç yaşındadır? İşte Orhan Eren'in biyografisi

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda yer alan Orhan bir anda fenalaştı. Yarışmacının yere yığılması ile, MasterChef hayranları yarışmacı Orhan Eren hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef Orhan kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilenler.

Tüm hızıyla devam eden MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kırmızı takımda yer alan Orhan, dokunulmazlık oyunu sonrası fenalaştı. Orhan'ın korkutan anları sonrası, yarışmacının hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte, MasterChef Orhan'ın biyografisi.

Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restaurant işletiyor.

Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri şunlar olmuştu;

"Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim."

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