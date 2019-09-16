MasterChef Orhan kimdir kaç yaşındadır? İşte Orhan Eren'in biyografisi
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımda yer alan Orhan bir anda fenalaştı. Yarışmacının yere yığılması ile, MasterChef hayranları yarışmacı Orhan Eren hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef Orhan kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilenler.
Tüm hızıyla devam eden MasterChef Türkiye'nin 14. bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kırmızı takımda yer alan Orhan, dokunulmazlık oyunu sonrası fenalaştı. Orhan'ın korkutan anları sonrası, yarışmacının hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte, MasterChef Orhan'ın biyografisi.
Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restaurant işletiyor.
Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri şunlar olmuştu;
"Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim."
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