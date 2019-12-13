MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir kaç yaşındadır? Mehmet Şef nereli?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya hayatı ve biyografisiyle televizyon izleyenleri tarafından araştırılan isimler arasında yer aldı. Yarışmacılarla girdiği diyaloglarla dikkat çeken Mehmet Şef, Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.