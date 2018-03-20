Mara Hatun kimdir? Fetihe giden yolda kilit isim Mara Hatun Fatih'in annesi midir?

Mara Hatun, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahları arasında sayılan Fatih Sultan Mehmed'in üvey anneliğini üstlenmiştir. Fatih'in bu ünvanı almasında önemli bir pay sahibi olduğu bilinen Mara Hatun, siyasi evlilik dolayısıyla geldiği Osmanlı Devleti'ne sadakatiyle bilinmektedir. Peki, Mara Hatun kimdir? İşte, o rolü hayat veren İdil Fırat hakkında bazı bilgiler

MARA HATUN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN İDİL FIRAT KİMDİR?

Sırbistan Prensesi Mara, 14 yaşında Sultan Murad’a siyasi evlilik amacıyla gönderilmiştir. Mara çocuk doğurmamış olsa da Fatih Sultan Mehmed’e üvey annelik yapmış ve Mehmed tarafından hep sevilmiştir. Bir hristiyan olan Mara, dinini özgürce yaşamış, baskı görmemiştir. Sultan Murad’ın ölümüyle tahta geçen Mehmed onun bilgisi ve sadakatinden her daim yaralarlanmak ister. Osmanlı’ya ve Mehmed’e olan bağlılığı Mara’yı fetihe giden yolda önemli bir figür haline getirecektir.

5 Kasım 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen İdil Fırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden 1995 yılında mezun oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda çalıştı.