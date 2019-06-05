Maide’nin Altın Günü oyuncuları kimler?
Maide’nin Altın Günü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Caner Özyurtlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Maide’nin Altın Günü’nün baş karakteri Maide’yi Ezgi Mola canlandırıyor. Peki, Maide’nin Altın Günü oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren Maide'nin Altın Günü filmi, konusuyla olduğu kadar kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.
Maide'nin Altın Günü Film Konusu
Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola), düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur'la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.
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