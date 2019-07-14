Lübnan’dan Barış Arduç'a ödül
BARIŞ Arduç, Lübnan’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödülleri (10. Beirut International Awards Festival) gecesinde “Yılın en iyi erkek oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Arduç, Beyrut’ta hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ödülünü Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ın elinden alan Arduç, “Farklı coğrafyalardan takdir görmek ve beğeni kazanmak gerçekten onurlandırıyor insanı. Herkes inanılmaz misafirperver ve kibar karşıladı bizi. Umarım bir daha Lübnan’a gelmeye fırsat bulurum. Harika bir ödül töreni oldu” diye konuştu.
NADINE LABAKI’NİN HAYRANIYIM
Gecede Barış Arduç, Lübnan ve Ortadoğu’daki hayranlarına da şöyle seslendi: “Çok heyecanlıyım, burada olmak çok güzel. Bu arada yakın arkadaşlarım bilir, ben Nadine Labaki’nin büyük bir hayranıyım. Şimdi bu ödülü Lübnan’dan alıyor olmak benim için daha da anlamlı.”
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