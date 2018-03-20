Leyla Hatun kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Leyla'sı Sedef Avcı kaç yaşında?

Leyla Hatun karakteri, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 2. Murad'ın eşi olarak bilinen Leyla Hatun, devlet ile canı arasında kalan bir karaktere can verecek. Peki, Leyla Hatun karakterine can verecek olan Sedef Avcı kimdir ve kaç yaşındadır?

LEYLA HATUN KARAKTERİNE CAN VEREN SEDEF AVCI KİMDİR?

22 Ocak 1982 tarihinde dünyaya gelen Sedef Avcı, Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisidir. Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ile evlidir.

Dizide Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisini canlandırmaktadır... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.