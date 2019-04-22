Leke'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Yasemin Cem'i Murat ile tanıştırıyor
Kanal D'nin izleyicileri ekrana kilitleyen sevilen dizisi Halka'nın 23 Nisan tarihinde yayınlanacak olan 3. bölümüne ilişkin detayların yer aldığı fragmanı yayınlandı. Leke'nin bu hafta ekranlara gelecek olan 3. bölümünde, Yasemin, Cem'i Murat ile tanıştırır. Küçük çocuğun hayata tutunma çabası ve masumiyeti Cem'i oldukça etkiler. İşte, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Leke'nin 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin merak edilen bazı bilgiler.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı, Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Leke'nin 23 Nisan saat 19.45'te ekranlara gelecek olan bölümünde heyecan yine dorukta olacak. At çiftliğine giden Yasemin, Murat ve Cem güzel bir gün geçirir. Peki, Leke'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Leke'nin 3. bölümüne ilişkin ipuçları.
LEKE'NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yasemin, Cem'i Murat ile tanıştırır. Küçük çocuğun hayata tutunma çabası ve masumiyeti Cem'i oldukça etkiler. At çiftliğine giden Yasemin, Murat ve Cem güzel bir gün geçirir. Fakat bu güzel günün ardından Murat ortadan kaybolur. Deliye dönen Yasemin her yerde Murat'ı arar. Diğer taraftan Yasemin, Şirin'i artık evinde istemez. Başına gelenlerin sorumlusu olarak Şirin'i görür.
SON BÖLÜMDEN YAŞANANLAR
Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.
Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez. Arda'nın ağabeyi Cem'e duyduğu öfkesinin arkasında ne vardır?
Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Yasemin, ameliyat olacağı için tarifsiz mutluluk yaşayan Murat'a, ameliyat olamayacağını söyleyebilecek midir?
Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır. Cem, Arda'nın kararına karşı çıkacak mıdır? Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başlar. Cem kendini aşka teslim edecek midir?
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