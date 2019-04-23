Leke'den Sezen Aksu'lu tanıtım
Kanal D’nin, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı dizisi Leke' nin Sezen Aksu'nun Küçüğüm şarkısı eşliğinde ekrana gelen duygusal tanıtımı beğeni topladı.
Geçen hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, güçlü hikayesi, genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ikinci bölümünde ise nefes kesen gelişmeler yaşanacak.
Cem ve Yasemin arasındaki buzlar eriyor!
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Yasemin'e önyargılı davranarak büyük bir hata yapan Cem'in kendisini affettirdiği ortaya çıktı. Yeni bölümde; Cem, Yasemin ve işitme engelli kardeşi Murat'ı at çiftliğine götürerek unutulmaz bir gün yaşatacak. Bölümde Murat'ın yetiştirme yurdundan kaçtığını öğrendiğinde deliye dönecek olan Yasemin'i, Cem yine yalnız bırakmayacak. Geçmişte yaşadığı olaylar nedeniyle kadınlara karşı mesafeli duran Cem'in duvarlarını Yasemin'e karşı duyduğu çekim yavaş yavaş yıkmaya başlayacak.
Heyecan dolu bölümde yıllar sonra Türkiye'ye dönen Cem'in annesi Belkıs'ın karanlık geçmişinin sır perdesi aralanacak. Annesine büyük bir öfke duyan Cem bölümde Arda'nın aldığı yeni kararla sınanmaya başlayacak.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Leke yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.
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