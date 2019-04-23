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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Leke'den Sezen Aksu'lu tanıtım

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Kanal D’nin, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı dizisi Leke' nin Sezen Aksu'nun Küçüğüm şarkısı eşliğinde ekrana gelen duygusal tanıtımı beğeni topladı.

Geçen hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, güçlü hikayesi, genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ikinci bölümünde ise nefes kesen gelişmeler yaşanacak.

Cem ve Yasemin arasındaki buzlar eriyor!
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Yasemin'e önyargılı davranarak büyük bir hata yapan Cem'in kendisini affettirdiği ortaya çıktı. Yeni bölümde; Cem,  Yasemin ve işitme engelli kardeşi Murat'ı  at çiftliğine götürerek unutulmaz bir gün yaşatacak. Bölümde Murat'ın yetiştirme yurdundan kaçtığını öğrendiğinde deliye dönecek olan Yasemin'i, Cem yine yalnız bırakmayacak. Geçmişte yaşadığı olaylar nedeniyle kadınlara karşı mesafeli duran Cem'in duvarlarını Yasemin'e karşı duyduğu çekim yavaş yavaş yıkmaya başlayacak.
Heyecan dolu bölümde yıllar sonra Türkiye'ye dönen Cem'in annesi Belkıs'ın karanlık geçmişinin sır perdesi aralanacak. Annesine büyük bir öfke duyan Cem bölümde Arda'nın aldığı yeni kararla sınanmaya başlayacak.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Leke yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.

 

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