“Leke”de Kolpa sürprizi!
Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen’in paylaştığı dizisi “Leke”, yeni bölümünde sevilen müzik grubu ‘Kolpa’yı ağırlıyor.
Dizinin bu haftaki bölümünde adeta aşk sarhoşu olan Cem (Burak Sevinç), Yasemin’e (Melis Sezen) sevdiği müzik grubu Kolpa ile büyük bir sürpriz yapacak. Kolpa’nın konserine gidecek olan aşıklar, grubun sevilen şarkısı “Gurur Benim Neyime” ile romantik dakikalar yaşayacak. Leke’de taze aşıkların büyüleyici aşk sahneleri büyük beğeni toplayacak.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı “Leke”, yeni bölümüyle 7 Mayıs Salı saat 20.00’de Kanal D’de…
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