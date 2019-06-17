Leke sezon finali yapıyor | Leke'nin 9. bölüm fragmanından ilk kareler

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu, başrollerini ise Burak Sevinç ve Melis Sezen paylaştığı Leke dizisi, 18 Haziran Salı akşamı sezon finali ile ekranlara gelecek. Leke'nin geçtiğimiz haftaki bölümünde Cem ve Yasemin arasındaki gerginlik damga vurmuştu. Dizinin izleyenleri, sezon finalinde ikilinin arasında yaşanacakları merak etmeye başladı. İşte, Leke'nin sezon finaline ilişkin bilgiler ve 9. bölüm fragmanı.

LEKE'NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Yasemin, yaşadıklarını Cem'in yüzüne haykırır. Cem'in kendisine inanmayacağını anlayan genç kız, Cem'in kendisine evlenme teklifi edeceğini öğrenince yıkılır. Fakat, Cem'in söylediği bir cümle Yasemin'in sevdiği adama tokat atmasına neden olur. Şirin, Birkan'ın Serpil'in kardeşi olduğunu öğrenmesiyle işler iyice karışır. Serpil, Yasemin'in kendisini ele vermemesi için Murat'ı kaçırarak Yasemin'i tehdit eder. Ekber'in eline geçen ses kaydı Cem'in Yasemin'e olan düşüncelerini değiştirecek mi? Ekber'in eline geçen ses kaydında ne var? Murat, kurtulacak mı?

Şirin’in ifadesi sonrasında tüm gerçekler ortaya çıkıyor! Ekber’in Cem’e dinlettiği ses kaydında Yasemin’in başına gelen olaylar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Cem ise son derece pişman ve perişan oluyor. Birkan ve Serpil kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıyor! Murat ise yıllardır beklediği ameliyata sonunda giriyor!

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.

Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.