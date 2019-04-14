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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.04.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte oyuncular ve karakterler

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Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte oyuncular ve karakterler

Leke dizisinin ilk bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Leke 16 Nisan Salı günü 1. Bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Peki, Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, oyuncular ve kadroya dair detaylar…

Kanal D’nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yeni dizisi “Leke”, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Rol aldığı dizilerden çok farklı bir karakterle ekrana dönen Burak Sevinç, “Leke”nin yayınına sayılı günler kala heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sevinç, canlandırdığı Cem karakteriyle ekranın en konuşulan oyuncularından olacak.

Yasemin'i (Melis Sezen) tanımasıyla tüm ezberleri bozulan Cem'in dünyası bu aşkla bir anda alt üst olacak. Aşkı zayıflık olarak gören Cem'in dizide Yasemin'e karşı hissettiği çekimle gerçekleşecek olan dönüşümü izleyiciyi her Salı akşamı ekrana başına toplayacak.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte oyuncular ve karakterler


Burak Sevinç - Cem Yenilmez

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekar bir iş adamı. Marine Marine Holding’in Ceo Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem’in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin’in çıkmasıyla alt süt oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem’in bütün ezberini bozuyor.

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte oyuncular ve karakterler

Melis Sezen-Yasemin Adıvar

Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda olup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat’ın kulakları duymuyor. Murat’ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat’ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte oyuncular ve karakterler


Mehmet Bozdoğan - Birkan Atılgan

Serpil'in kardeşi. Çok zeki ama zekasını kötülüğe kullanan kirli bir polis. Yaptığı her eylemde son derece sistemli ve dikkatli. Empatiden yoksun. Çevresindeki tüm insanları kendi kontrolünde tutmak istiyor. Kontrolü dışına çıkmak isteyen herkese karşı acımasız. Ama kendinden daha güçlü insanlar söz konusu olduğunda otoriteye boyun eğme konusunda da oldukça becerikli.
Mehmet Bozdoğan - Birkan Atılgan

Serpil'in kardeşi. Çok zeki ama zekasını kötülüğe kullanan kirli bir polis. Yaptığı her eylemde son derece sistemli ve dikkatli. Empatiden yoksun. Çevresindeki tüm insanları kendi kontrolünde tutmak istiyor. Kontrolü dışına çıkmak isteyen herkese karşı acımasız. Ama kendinden daha güçlü insanlar söz konusu olduğunda otoriteye boyun eğme konusunda da oldukça becerikli.

Leke dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var İşte oyuncular ve karakterler

Tuğçe Açıkgöz - Şirin Acar

Sempatik, güzel bir kız. Yasemin’in yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmıyor. Ama zorda kalırsa da kendi çıkarını düşünüyor. Yasemin kadar akıllı, eğitimli ya da donanımlı değil. Bulabildiği tek iş Serpil’in şirketindeki stant mankenliği işi...

 

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