La Case De Papel 4. sezon ne zaman?
La Casa De Papel dizisinin 8 bölümden oluşan 3. sezonunu izleyen diziseverler, popüler dizinin 4. sezonu için beklemeye koyuldu. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çeken dizinin yeni sezon yayın tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, La Case De Papel 4. sezon ne zaman?
Türkiye’de izlenme rekorları kıran, İspanyol yapımı fenomen dizi La Case De Papel, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni sezonu ile bekleniyor. İşte, La Case De Papel'in 4. sezonu hakkında merak edilen ayrıntılar...
Darpahane soygununun ardından yeni hayatlarına başlayan soygun çetesi, 3. sezonda yeni bir organizasyon için tekrar toplanmıştı. La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, dizinin 4. sezonunun olacağını söyledi. Ancak, La Casa De Papel'in 4. Sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
La Casa de Papel 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.
Söz konusu dizinin yayın tarihine ilişkin bilgiler netleştikçe, haberimizde yer vereceğiz.
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