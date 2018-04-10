La Casa De Papel'in Türkiye için özel yayınladığı fragman olay oldu.. İşte o iddialar
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosu bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar fragmanın bir takım mesajlar içerdiğini savunurken, fragmanın bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini düşünenlerde var.. İşte tartışmalara yol açan o fragman
Netfilix tarafından çekilen ve tüm dünyada büyük beğeni ile izlenen La Casa De Papel dizisinin Türkiye'de ki hayranları için çekilen özel fragmanında kullanılan müzik ve detaylar hem izleyicilerin hem de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dikkatini çekti. Gökçek bu görüntülerin ardından twitter'da bir dizi mesaj yazıp bazı noktalara dikkat çekerken, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'da konu hakkında görüşlerini bugün köşesine taşıdı.
İşte tartışmalara yol açan dizinin o fragmanı;
Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde diziyle alakalı yaptığı yorum;
DEVASA BİR ŞAKA: MELİH GÖKÇEK
“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var.
Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor.
İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.
Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.
Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:
- Darbe olacak...
- Suikast olacak...
- Gezi olacak...
Falan.
Yahu Melih Gökçek!
Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...
Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?
Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...
Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?
Bir cevap ver hele.
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