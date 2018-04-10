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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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10.04.2018 - 07:45, Son Güncelleme:

La Casa De Papel'in Türkiye için özel yayınladığı fragman olay oldu.. İşte o iddialar

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La Casa De Papel'in Türkiye için özel yayınladığı fragman olay oldu.. İşte o iddialar

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosu bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar fragmanın bir takım mesajlar içerdiğini savunurken, fragmanın bu şekilde yorumlanmaması gerektiğini düşünenlerde var.. İşte tartışmalara yol açan o fragman

Netfilix tarafından çekilen ve tüm dünyada büyük beğeni ile izlenen La Casa De Papel dizisinin Türkiye'de ki hayranları için çekilen özel fragmanında kullanılan müzik ve detaylar hem izleyicilerin hem de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dikkatini çekti. Gökçek bu görüntülerin ardından twitter'da bir dizi mesaj yazıp bazı noktalara dikkat çekerken, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'da konu hakkında görüşlerini bugün köşesine taşıdı. 

İşte tartışmalara yol açan dizinin o fragmanı;

 

La Casa De Papelin Türkiye için özel yayınladığı fragman olay oldu.. İşte o iddialar

La Casa De Papelin Türkiye için özel yayınladığı fragman olay oldu.. İşte o iddialar

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde diziyle alakalı yaptığı yorum;

DEVASA BİR ŞAKA: MELİH GÖKÇEK


“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var.

Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor.

İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.

 

Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.

Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:

- Darbe olacak...

- Suikast olacak...

- Gezi olacak...

Falan.

Yahu Melih Gökçek!


Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...

Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?

Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...

Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?

Bir cevap ver hele.

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