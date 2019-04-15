'La Casa de Papel’ setinde böyle bir ölüm olur muydu?
Beren Saat’in başrolünü üstlendiği Netflix dizisi “Atiye”nin setinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Bektaş Karatay için bugün bir basın toplantısı düzenlendi.
Harbiye’deki Oyuncular Sendikası’nda düzenlenen toplantıda söz alan sendika üyesi Zehra Tuğba Ataç, şunları söyledi:
“5 Nisan 2019 tarihinde, saat 20.00 civarında OG MEDYA’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Atiye’ isimli dizinin setinde, boya yaptığı sırada Hasan Karatay gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle merdivenden düşerek ağır yaralanmış ve 9 Nisan tarihinde hayatını kaybetmiştir. Hasan Karatay 5 Nisan günü saat 18.00 civarında sanat ekibi tarafından duvarları boyamak üzere sete çağrılmış, yapımcı şirket tarafından SGK girişi yapılmadan çalıştırılmıştır. Kaza anında sette iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli olmadığı için ilk müdahale ekip tarafından yapılmış, daha sonra 112 acil servis aranmıştır. OG MEDYA yetkililerine ilettiğimiz toplantı talebini yineliyoruz. Söz konusu projenin yapımcılığını üstlenen OG MEDYA ve Netflix Türkiye’den yaşanan olaya ilişkin kamuoyuna derhal detaylı bir açıklama yapmalarını talep ediyoruz. Ayrıca sette kazadan sonra dahi tam zamanlı iş güvenliği uzmanı istihdam edilmediğine dair iddialara da OG MEDYA acilen cevap vermeli. Bu acı olaya rağmen üst işveren Netflix Türkiye’nin İKSV ile İstanbul Film Festivali kapsamında ‘Hakan Muhafız’ gala ve parti organizasyonlarını herhangi bir açıklama yapmaksızın gerçekleştirmiş olmalarını ve setin hemen ertesi günü hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini duyarsızlık ve ölen kişinin yakınlarına saygısızlık olarak görüyor, kınıyoruz.”
BU OLAY “LA CASA DE PAPEL”
SETİNDE YAŞANIR MIYDI
Ardından söz alan sendika üyelerinden Sercan Gidişoğlu ise şöyle dedi: “Üst işveren yayıncıların da sorumluluğunun altını çizmek lazım. Dünyada da böyle operasyonlar yapıyor Netflix. Kendisi doğrudan prodüksiyon yapmaktan kaçınıyor, lokal aracı prodüksiyon şirketleri üzerinden ilerliyor. ‘La Casa de Papel’ setinde bir ölüm yaşanabileceğini düşünebiliyor musunuz? Veya o olduğunda bu kadar duyarsız kalınabileceğini? Peki o dizinin çekimleri sırasında sigortasız işçi çalıştırılabileceğini? Netflix’in burada da huzursuzluk duyması gerekir. Rol model olmak istiyorsa ‘Benim tüm setlerimde her şey mutlaka şöyle uygulanmalı’ kuralını getirmeli.”
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