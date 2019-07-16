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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

La Casa De Papel ne zaman başlıyor? 'Profesör'den Hürriyet'e özel yeni sezon açıklaması

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La Casa De Papel ne zaman başlıyor? 'Profesör'den Hürriyet'e özel yeni sezon açıklaması

La Casa De Papel, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk iki sezonu büyük beğeni toplayan dizinin üçüncü sezonu için çekimler ve son hazırlıklar tamamlandı. Peki, İspanya'da başlayan soygun hikayesi yeni sezonda nasıl bir yön alacak? İşte, La Casa De Papel yeni sezonu hakkında merak edilen bazı detaylar

İspanya'da gerçekleştirilen darphane soygununun ardından büyük bir meblağ ile yeni hayatlarına başlayan ekip, yeni bir organizasyon için tekrar toplanıyor. La Casa De Papel 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan oyun dizide yeni sezon için her şey tamamlandı. Peki, La Casa De Papel ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir dijital yayın platformu dizisi olan La Casa De Papel, 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Úrsula Corberó(Tokyo), Álvaro Morte(Profesör), Pedro Alonso (Berlin) gibi oyuncuların başrolde yer alacağı dizide heyecan dolu sahneler izleyici ile buluşacak.

Hürriyet'e özel olarak konuşan La Casa De Papel oyuncularından Alvaro Morte'nin ‘Profesör’ Üçüncü sezon için söyledikleri şöyle: “Profesör hakkında pek bir şey bilinmediği için bu kadar ilginç bir karakter. Ne düşündüğünü asla bilmiyorsunuz. Öldürülen babasının intikamını almak için bu işe soyunmuş ama idealist ve hümanist biri aynı zamanda. Üçüncü sezonu esas tetikleyen de bu özellikleri olacak. Paranın neredeyse hiçbir önemi yok onun için. Esas derdi sisteme karşı çıkmak. İlk iki sezonda darphanedeki soygunu en ince ayrıntısına kadar planlamıştı. Bu sezon hiçbir şeyi istediği gibi organize etmeye vakti olmuyor. Cesurca bir işe kalkışıyor ama geçen seferki hazırlığı ve bundan kaynaklanan rahatlığı yok bu sefer. Bakalım ne yapacak.”

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