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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.07.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı?

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La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı?

Tarihin en büyük soygununu anlatan La Casa de Papel 3. sezonu 19 Temmuz tarihinde yayınlandı. La Casa de Papel hayranları, dizinin 3. sezonunun ardından, yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4. sezon başlayacak mı?

Milyonlarca hayran kitlesi bulunan ve internet üzerinden yayın yapan La Casa de Papel, son sezonu ile beğeni topladı. Dizinin 3. sezonu geride bırakanlar, şimdi de 4. sezon için sabırsızlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, yeni sezonla ilgili açıklama yapmıştı. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? Yeni sezon başlayacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Darpahan soygununun ardından yeni hayatlarına başlayan soygun çetesi, 3. sezonda yeni bir organizasyon için tekrar toplanmıştı. La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, dizinin 4. sezonunun olacağını söyledi. Ancak, La Casa De Papel'in 4. Sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

La Casa de Papel 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

 

 

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