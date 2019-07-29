La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı?
Tarihin en büyük soygununu anlatan La Casa de Papel 3. sezonu 19 Temmuz tarihinde yayınlandı. La Casa de Papel hayranları, dizinin 3. sezonunun ardından, yeni sezonun çekilip çekilmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, La Casa de Papel yeni sezon yayınlanacak mı? La Casa de Papel 4. sezon başlayacak mı?
Milyonlarca hayran kitlesi bulunan ve internet üzerinden yayın yapan La Casa de Papel, son sezonu ile beğeni topladı. Dizinin 3. sezonu geride bırakanlar, şimdi de 4. sezon için sabırsızlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, yeni sezonla ilgili açıklama yapmıştı. Peki, La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? Yeni sezon başlayacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Darpahan soygununun ardından yeni hayatlarına başlayan soygun çetesi, 3. sezonda yeni bir organizasyon için tekrar toplanmıştı. La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, dizinin 4. sezonunun olacağını söyledi. Ancak, La Casa De Papel'in 4. Sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
La Casa de Papel 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle