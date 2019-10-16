Kuzgun'un finalinde neler oldu? İşte Kuzgun'un 21. bölüm özeti
Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzgun, final bölümü ile son kez ekranlara geldi. Kuzgun'un yayınlanan 21. bölümünde, "Dila Ferman ile evlenecek mi?" sorusu merak konusu oldu. Babası polis olan ve yıllar önce kaçırılan Kuzgun'un seneler sonra yaşadığı yere intikam almak gelmesiyle olaylar zincirinin yaşandığı dizide, final bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Peki, Kuzgun'un finalinde neler oldu?
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun, 16 Ekim Çarşamba akşamı 21. bölümü ile final yaptı. Burcu Biricik ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Kuzgun, sevenlerine final bölümünde birçok sürpriz yaşattı. Ferman'ın Kuzgun'un hayatını tehdit ettiği anların ardından, Dila ve Kuzgun aşkının nereye vardığı merak konusu oldu. Peki, Kuzgun'un son bölümünde neler oldu? İşte, Kuzgun'un 21. bölüm özeti.
KUZGUN'UN FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır.
Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır.
Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.
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