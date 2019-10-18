Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde Yıldız evlenmeye karar veriyor! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6. bölüm fragmanları
Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizinin bu haftaki bölümünde, Yıldız evlenmey kararı verecek. Gökçe ve Mine ise annelerinden gelen telefonla şoke olacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair ipuçları.
Karadeniz'de yıllar önce yaşanan bir aşk hikayesinin yıllar sonra küllerinden doğmasını anlatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19 Ekim Cumartesi akşamı 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Kuzey ve Yıldız arasında gittikçe başlayan duygusal anlar diziye damga vururken, yeni bölümde ise sürprizlerle dolu anlar yaşanacak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanları...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, Kuzey’e ne kadar aşık olduğunu bir kez daha ispatlamıştır ama yine de kabul etmemektedir. Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar. Ve korktuğu şey olur, kafası karışmaya başlar. Fakat olaylar öyle hızlı gelişir ki bunu düşünecek bir anı bile yoktur. Çünkü başı, bir an olsun beladan kurtulmaz.
Kızlar ve Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Fakat, kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeyle Kuzey, bu sefer de kurtulmayı başarmıştır. Artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında.
Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf etmeye niyeti yoktur. Yıldız da Kuzey’in kafasının karıştığının farkındadır. Yıllardır beklediği ilan-ı aşkın gelmek üzere olduğunu zannettiği anda Yıldız, sert bir şekilde acı gerçeklerle yüzleşir. Hiçbir hikayenin ikinci kadını olmayacak, gerekeni yapacaktır. Kuzey’in ne yapacağını ise kimse bilmemektedir.
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