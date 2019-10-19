Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu hafta 6. bölümü ile ekranlara geldi. Sezon başında yayın hayatına başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde, Yıldız ve Kuzey arasında başlayan yakınlaşma, ekranlara damga vurdu. Dizide yaşanan heyecanlı anların ardından, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 19 Ekim Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Yıldız'ın evlenmeye karar vermesi ve bu durum karşısında Kuzey'in karşı çıkması, ikili arasında başlayacak olan aşkın filizlerini atar nitelikteydi. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kuzey’e ne kadar aşık olduğunu bir kez daha ispatlamıştır ama yine de kabul etmemektedir. Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar. Ve korktuğu şey olur, kafası karışmaya başlar. Fakat olaylar öyle hızlı gelişir ki bunu düşünecek bir anı bile yoktur. Çünkü başı, bir an olsun beladan kurtulmaz.
Kızlar ve Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Fakat, kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeyle Kuzey, bu sefer de kurtulmayı başarmıştır. Artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında.
Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf etmeye niyeti yoktur. Yıldız da Kuzey’in kafasının karıştığının farkındadır. Yıllardır beklediği ilan-ı aşkın gelmek üzere olduğunu zannettiği anda Yıldız, sert bir şekilde acı gerçeklerle yüzleşir. Hiçbir hikayenin ikinci kadını olmayacak, gerekeni yapacaktır. Kuzey’in ne yapacağını ise kimse bilmemektedir.
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