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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, cumartesi akşamı 8. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardıdan, haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın gibi oyuncuların yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 2 Kasım Cumartesi akşamı sevenleri ile buluştu Sevilen dizinin geçen haftaki bölümüne Yıldız'ın yaptığı hamle ile Kuzey'in şaşkına dönmesi damga vurdu. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Kuzey, Yıldız’a aşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüş bunu resmen dağa taşa haykırmıştır. Ama tahmin etmediği bir şey vardır. Yıldız, öyle bir şey yapar ki, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başarır. Kuzey’in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur.

Yıldız’ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzeyle olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, nerdeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır.

Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirir.

Kuzey bunların hepsine alışmıştır bir şekilde ama Yıldız’ın yeni haline alışamamıştır. Bu durum bir yandan hoşuna gidiyor, bir yandan da ayarlarıyla oynuyordur. Tabi ki Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsü devreye girer. Pembeyle Nahide’nin öncülüğünde kırık kalpler sonunda birleştirilecektir. Ama onların bu uğraşı, kalplerde daha büyük bir kırgınlık mı yaratacak, yoksa onarılmasını sağlayacak mıdır?

 

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