Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın gibi oyuncuların yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 2 Kasım Cumartesi akşamı sevenleri ile buluştu Sevilen dizinin geçen haftaki bölümüne Yıldız'ın yaptığı hamle ile Kuzey'in şaşkına dönmesi damga vurdu. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, Yıldız’a aşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüş bunu resmen dağa taşa haykırmıştır. Ama tahmin etmediği bir şey vardır. Yıldız, öyle bir şey yapar ki, hayatında belki de ilk defa Kuzey’i bu kadar şaşırtmayı başarır. Kuzey’in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur.

Yıldız’ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzeyle olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, nerdeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır.

Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey’i delirme noktasına getirir.

Kuzey bunların hepsine alışmıştır bir şekilde ama Yıldız’ın yeni haline alışamamıştır. Bu durum bir yandan hoşuna gidiyor, bir yandan da ayarlarıyla oynuyordur. Tabi ki Ordu’nun kalpleri ayarlama enstitüsü devreye girer. Pembeyle Nahide’nin öncülüğünde kırık kalpler sonunda birleştirilecektir. Ama onların bu uğraşı, kalplerde daha büyük bir kırgınlık mı yaratacak, yoksa onarılmasını sağlayacak mıdır?