Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü sonrası 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kuzey arasındaki buzlar eriyor
Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta 4. bölümüyle ekranlara geldi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında yayınlanan Kuzey ve Yıldız'ın ateş başında konuşması, aralarındaki buzların eridiğini gösterdi. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5 Ekim Cumartesi günü 4. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı sevenlerinin karşısına çıktı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, merak edilenler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanına , Yıldız'ın Kuzey'in kızı Feride'ye silah atmayı öğretetmesi, ikili arasında soğuk rüzgarların dindiğini gösterdi. Öte yandan, Kuzey'in annesinin sözlediği "Seni istemeye geliyorlar" sözleri ise yakında düğün mü var? sorusunu akıllara getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkmış, Kuzey’le Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey’le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey’i şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey’e hissettirmiştir. Kuzey’in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey’in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır.
Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu, köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız’ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.
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