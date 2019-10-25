Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu hafta 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Kadıoğulları ve Mollaoğulları bir olup Kuzey'le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışacaklar. Ama ne oynadıkları oyunlar, ne de başvurdukları yöntemler fayda etmeyecek. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. bölüm fragmanı.
Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 26 Ekim akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Kuzey ve Yıldız arasında başlayan yakınlaşma ile, dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Kuzey'in söylediği, "Bundan sonra Kuzey kimseyi sevmeyecek" sözleri damga vurdu. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, yine gitmeyi başaramamış; Kuzey’e karşı koyamamıştır. Kuzey'le bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etmektedir. Artık bu savaşa herkes dahildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları bir olup Kuzey'le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışırlar. Ama ne oynadıkları oyunlar, ne de başvurdukları yöntemler fayda etmez.
Kuzey'le Yıldız, bir araya gelemese de ne ayrı yapabilirler ne de birbirlerinin dertlerine sırt çevirebilirler. Kuzey, yine başını belaya soktuğunda ilk yetişen Yıldız olur. Kuzey’in başı ne beladan kurtulur, ne de yaşadığı hayal kırıklığının ardı arkası kesilir. Kızları yine Kuzey’i delirtmek için elinden geleni yapmıştır.
Kuzey, bir yandan kızlarıyla uğraşırken bir yandan da kendi içinde mücadele etmektedir. Sonunda korktuğu başına mı gelmektedir yoksa Kuzey gerçekten her şeyden vaz mı geçmiştir?
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