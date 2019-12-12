Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. bölümde, Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız’ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır. Bunun için, Kuzey’in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey’in bıraktığı izler; Yıldız’ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız’ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey’i kovalamaktadır.

Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla. Yıldız’ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 13. Bölümünde; Yıldız’ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey’in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin’den başkası değildir. Çetin, Kuzey’e ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şule’yle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır. Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakârlığa ve acı çekmeye devam eder. Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey-Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.