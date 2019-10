Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları arasında kimler var? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları, diziyi yakından takip eden pek çok kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kadrosunda deneyimli ve genç oyuncuları barındıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk, cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, dizinin oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?

YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER)



Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.



Aslıhan Güner Kimdir? Kaç Yaşında?

17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.





KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ)



Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

İsmail Demirci Kimdir? Kaç Yaşında?



1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.

İsmail Demirci şu an, yönetmenliğini Ersoy Güler’in üstlendiği ‘’Kuzey Yıldızı’’ dizisinde Kuzey canlandırmaktadır.



YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)



Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.



Cezmi Baskın Kimdir? Kaç Yaşında?



11 Mart 1949 doğumlu ve 1.73 boyundaki Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü.



HANİFE KADIOĞLU (FERDA KAYNAR)



Yıldız’ın annesidir. Kocasının aksine, Mollaoğullarına karşı süre gelen bu düşmanlığı bir haysiyet meselesi haline getirmemiş, ancak öyle davranmak zorunda kalmıştır. Hanife’nin tek isteği Yıldız’ın mutlu olması, bu düşmanlığın bir gün son bulmasıdır.



Ferda Kaynar Kimdir? Kaç Yaşında?



1975 Yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ilinin Fındıklı ilçesinde yaptı.Ortaokul 3. Sınıftayken Fen Bilgisi öğretmeninin ısrarı üzerine tiyatro yapmaya başladı. O yıldan sonra gerek okul gerekse amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmaya devam etti. Karadeniz Ereğli Lisesinden mezun olduktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniv.Fen Edb Fakültesi Kimya bölümünü bitirdi.. Üniversitenin tiyatro kulübünde oyuncu olarak görev aldı. 1999 yılında DÜŞEVİ OYUNCULARINDA profesyonel tiyatro yapmaya başladı ve 20 büyük oyunu ve , 10 çocuk oyunun da oyuncu olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda oyuncu ve eğitmen olarak çalışmaya devam ediyor.

2006 yılından itibaren tam 123 kez oynadığı 3. Sayfadan Kadın Hikayeleri onun için dönüm noktası oldu. Sonrasında bir çok kadın odaklı oyunda oynadı.

İlk kez 2010 yılında X.LionsTiyatro Ödüllerinde MÜRSEL GÜLMEZ Özel ödülünü aldı,sonrasında bir çok kez ödüle layık görüldü.

Şu anda tiyatro , dizi oyunculuğu ve eğitmenlik yapan Ferda Kaynar evli ve bir kız çocuğu sahibi....

Hüseyin Soysalan



ŞEREF MOLLAOĞLU (HÜSEYİN SOYSALAN)



Ellili yaşlarının sonundaki Şeref, Kuzey’in inatçı mı inatçı babasıdır. Gönlü ne kadar geniş, kalbi ne kadar yumuşaksa yüzü de bir o kadar serttir. Bütün hayatını, gururu ve itibarı için yaşamıştır. Kuzey yüzünden can dostu Yaşar’la can düşmanı olmuştur.



Hüseyin Soyaslan Kimdir? Kaç Yaşında?

12.03.1959 Ankara doğumlu olan HüseyinSoysalan,1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarına girmiş, iki yıl Adana Devlet Tiyatrosunda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır.Ankara’da yaşarken Ferhunde Hanımlar,Ne Seninle Ne Sensiz adlı günlük dizilerde oynamıştır. 2008 yılından sonra İstanbul’a gelir.Pek çok dizi ve sinema filminde rol almaya başlar.Bunlardan bazıları ; Dolu Dizgin Yıllar,Dila Hanım,Ezel,Pars Narkoterör,Karadayı,Anneler ve Kızları,Cesur Yürek,Es Es,Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz,Kurtuluş Son Durak,Çukur.. gibi önemli projelerde yer almıştır.Bunun yanı sıra İstanbul’da en son oynadığı tiyatro oyunu Yücel Erten’in rejisörlüğünü yaptığı,Türker İnanoğlu prodüksiyonundaki “Bazıları Sıcak Sever/Balım” Müzikali olmuştur.



EMİNE MOLLAOĞLU (UĞUR DEMİRPEHLİVAN)



Şeref’in güler yüzlü, pamuk kalpli eşidir. İdareci bir kadındır Emine. Öyle ki kocasının tüm Kadıoğulları’na karşı açtığı savaşta hep onun yanında gibi dursa da aslında gizli gizli Hanife Kadıoğlu’yla görüşmeye devam ettiği yetmiyormuş gibi oğlu Kuzey’le de yıllardır görüşmektedir.



Uğur Demirpehlivan Kimdir? Kaç Yaşında?



1963 Doğumlu olan Uğur Demirpehlivan, 1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi GSF / Sahne Sanatları Bölümü / Tiyatro bölümünden mezun oldu.



SEFER KADIOĞLU (TOYGAN AVANOĞLU)



Yıldız’ın abisi olan Sefer, nam-ı diğer Sefer Reis, Karadeniz’in hırçın dalgalarının, gözü kara efendisi; bir türlü rahat bırakmadığı Yıldız’ın abisi, babası Kadı Yaşar’ın veliahtıdır. Bastığı yeri deprem gibi titretir, öfkesiyle kasırgalar yaratır, attığı tokatla insanı erozyona uğratır. Tabii şu hayatta iki kişiye kolay kolay geçmez dişi. Bunlardan ilki, biricik karısı, diğeri de kardeşi Yıldız’dır.

Toygan Avanoğlu Kimdir? Kaç Yaşında?



19 Ocak 1979'da İstanbul’da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl,Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü,Hanım Köylü,Yeni Gelin,Meleklerin Aşkı dizilerinde rol aldı.



2019 yılında Geçmiş Olsun,Hababam Sınıfı Yeniden ve Aslı Gibidir adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Yol Arkadaşım,Ayla,Deli Aşk,Hayati Tehlike ve Kedi Özledi filmlerinde de rol aldı.

MİNE MOLLAOĞLU (ASLIHAN KAPANŞAHİN)

Evin en küçük kızı, babasının nazlısı, ablalarının baş belasıdır. On altı yaşında lise öğrencisidir. Ailesine göre Emine, arkadaşlarına göre Mine’dir. Moda dergilerini karıştırıp ünlüleri stalk’lamayı kendine görev edinmiştir. Kim nerde ne yemiş, ne giymiş, hangi after partide boy göstermiş hepsi Mine’den sorulur.



Aslıhan Kapanşahin Kimdir? Kaç Yaşında?

02/11/2000 doğumlu . Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu.

GÖKÇE MOLLAOĞLU (BERFİN NİLSU AKTAŞ)

Babasının biricik ortanca çiçeğidir. Adı gibi gök mavisi gözleri vardır. On sekiz yaşında, lise son sınıf öğrencisidir. Renkli kişiliği sayesinde girdiği her ortama ayak uydurur. Deli dolu, ele avuca sığmayan bir kızdır. Bu “taşkın”lığı, Kuzey’in başını fazlasıyla belaya sokacaktır.



Berfin Nilsu Aktaş Kimdir? Kaç Yaşında?

1998 yılında Ankara’da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.

FERİDE MOLLAOĞLU (GİZEM GÜNEŞ)

Kuzey’in, Yıldız’ı terk edip, annesiyle evlendiği yaştadır Feride. Üniversitede edebiyat bölümünde okumaktadır. Babasının ilk göz ağrısı, üç kız kardeşin en büyüğüdür. Yaşadıkları bu kara günlerde babasının en büyük destekçisi ve sırdaşıdır.



Gizem Güneş Kimdir? Kaç Yaşında?

30 Kasım 1995 doğumlu 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.

FADİME (YASEMİN HADİVENT)

Yıldız’ın en yakın dostudur. Her zaman onun yanında olmuş, onu bacısı bilmiştir. Yöredeki çoğu kişi Yıldız hakkında olumsuz düşüncelere sahip olsa da Fadime Yıldız’ı sevmekten, saymaktan hiç vazgeçmemiştir.

PEMBE MOLLAOĞLU (ZEYNEP KANKONDE)

Mollaoğullarının pembe dulu, Kuzey’in ablası, dünya tatlısı bir kadındır Pembe. Sekiz yıl önce çok sevdiği kocasını kaybetmiş, yasa bürünmüştür. Ama artık bağladığı karaları çıkarmak, mutlu olmak istemektedir. Pembe’ye helal süt emmiş bir kısmet bulmak, bir zaman sonra Tüm Karadeniz’in meselesi haline gelecektir.



Zeynep Kankonde Kimdir? Kaç Yaşında?

Doğum tarihi:1980

Eğitim: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü

ÖMER (ÖZGÜN KARAMAN)

Daha yirmi yaşında, bir deli aşıktır Ömer. Lise yıllarında âşık olduğu Feride’den bir gün bile vazgeçmemiştir. Ferideler’in Karadeniz’e dönmesiyle aşkları bin bir zorlukla sınanacak ve kazanan ne yazık ki aşıklar değil aşk olacaktır. Çünkü arsız bir kurşun bu iki aşığın bedenlerini birbirinden ayırsa da ruhlarının sonsuza kadar birlikte kalmasını sağlayacaktır.

NAHİDE KADIOĞLU (MERVE ŞEN)

Sefer’in biricik karısı, zeki ve müstehzi bir kadındır Nahide. Sanki bu dünyaya sadece Sefer’i sevmek için gelmiştir, öyle aşıktır kocasına. Ama ipleri hiçbir zaman onun eline vermemiştir. Kocasının esip gürlemeleri Nahide’nin saçının telini uçurmaz. Süleyman’ı yöneten Hürrem gibi, öyle tencereye böyle kapaktır yani…



Merve Şen Kimdir? Kaç Yaşında?

11 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu ve şan dersleri aldı.2008 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yazar olarak yer aldı. 2013'te,Santral Kumpanya tiyatro grubunun kurucularından biri olarak,dijital mecrada da oyunculuğa ve yazarlığa başladı. BKM Mutfak sahnesinde yaklaşık 1 yıl sahne aldı.

KAMER MOLLAOĞLU (ECEM ÇALHAN)

Kuzey’in küçük kız kardeşi Kamer, babasının kızıdır. Daha beş yaşındayken kendisini terk eden abisine öfkesi hiçbir zaman dinmemiştir. Ama o da abisinin yolundan gitmektedir. Çünkü düşman ailenin oğluna gönlünü kaptırmıştır. Ancak Mollaoğulları, gönül meselesinden dolayı çıkacak ikinci harbe asla hazır değildir.



Ecem Çalhan Kimdir? Kaç Yaşında?

KİLO: 52

EĞİTİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ-GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/OYUNCULUK

YETENEK: Şan, Dans(latin dansları), Eskrim, Paten sürmek

POYRAZ KADIOĞLU (BURAK CAN)

Kadıoğullarının dördüncü nesil sürümü, Yıldız’ın tekne kazıntısı kardeşi, Sefer’in baş ağrısıdır Poyraz. Çünkü ne yapar eder, bir şekilde Sefer’in vücudundaki tüm kanı, beynine pompalamayı başarır. Hele ki baş düşmanlarının kızına, Kamer’e aşık olduğu ortaya çıktığında en başta Sefer olmak üzere ona dünyayı far edeceklerdir.



Burak Can Kimdir? Kaç Yaşında?

Burak Can oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başladı. Reklam deneyimlerinden sonra ilk işi 2010 yılında Gönül Ferman Dinlemiyor adlı dizi oldu. Bu sıralarda çeşitli isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sonrasında sırasıyla Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına, Darısı Başımıza dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü’nü kazandı. Sinema filmi serüvenine 2015 yılında Nadide Hayat ile başladı ve 2018 yılında Keşif filminin başrollerinde yer aldı.