Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi ve ne zaman başlıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, neden yayınlanmadı ve bitti mi soruları ile cumartesi akşamının gündem konuları arasında yer almaya başladı. Diziyi takip eden pek çok kişinin Show TV ekranlarında film ile karşılaşması üzerine internet üzerinden araştırmalar başladı. Peki, Kuzey Yıldızı bu akşam neden yok? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK?

Kuzey YIldızı İlk Aşk, kanalların her yıl olduğu gibi bu yıl da reklam ve bütçe gelir-giderlerini revize sürecine girmesi dolayı 3 haftalık araya girdi. Dizinin yeni bölümü 18 Ocak tarihinde ekranlarda olacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey’in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KARAKTERLERİNİN HİKAYESİ

Hikayemiz bundan tam 20 yıl önce Karadeniz’in en inatçı iki keçisinin yollarının çocukken kesişmesiyle başlıyor. Mutlu zamanlar Yıldız’a göre Kuzey’in ihaneti ile son bulsa da, iki aşığın yolları yıllar sonra yeniden kesişecekti.

Kuzey’in gidişinden sonrası aşkını kalbine gömüp kendini dağ evine kapatan Yıldız, 20 yıl sonra Kuzey’in komşusu olduğunu öğrenmişti. Yaylada bir anda Kuzey’in kızları olduğunu söyleyen çocuklar ile karşılaşan Yıldız’ı asıl yıkan şey ise Kuzey’in kendini asla sevmediğini söylemesiydi.

İkilinin etrafındakilerin ise onlar için başka planları vardı. Bedduaların güfte yazarı Nahide Kadıoğlu olaya el atıp Kuzey ve Yıldız aşkını küllerinden yeniden alevlendirmek için her şeyi yapacaktı.

İki inatçı keçinin gerginliği biraz da çevrenin müdahelesi ile yumuşamaya başlamış, havayı aşk kokusu sarmıştı. Ancak ikilinin aşkının önünde yine bir engel vardır. Kuzey artık her ne kadar duygularından emin bir şekilde Yıldız’ın peşinden gitse de Yıldız bir daha geçmişte yaşadıklarını yaşamak istemediği için Kuzey’e kapıları kapatmıştır.

Yıldız, Kuzey’in kendisine aşık olmasından mutlu olsa da kendini Kuzey’e kaptırmak istememektedir. Kuzey aşkını ispatlamak için kendini Karadeniz’in hırçın sularına dalıp pusulayı çıkarmış içine bir de yüzük koymuştur. Yıldız’a tüm duygularını samimiyetle itiraf eden Kuzey, ondan geçmişi unutmasını isteyip çıkma teklif etmiştir. Bu haber Yıldız’dan çok çevresi için mutluluk kaynağı olmuştur.

Yıldız, Kuzey’in çıkma teklifini kalbinin sesinin dinleyerek kabul etmiş ve yüzüğü takmıştır. Artık iki aşığın önünde hiç bir engel kalmamış gibi gözükse de, en büyük engel İstanbul'dan gelmiştir.

Kuzey ve Yıldız'ın mutlu gününe gölge düşüren kişi, Kuzey ve kızlarını terk eden Şule’den başkası değildir. Şule'nin gelişiyle Yıldız, Kuzey'le arasına yeniden mesafe koymuştur. Anne ve babasının barışacağını düşünen Gökçe, Yıldız'a tavır almıştır. Gökçe Şule’nin tarafını, Mine ve Feride ise Yıldız’ın tarafını seçmiştir.

Aşkı için artık her şeyi göze alan Kuzey, Yıldız’la yeniden beraber olabilmek için her yolu denemeye karar vermiştir. Kuzey'in Yıldız'ı kaçırmasıyla rüya gibi bir gün geçiren ikilinin bu mutlu günleri yine bozulacaktır ama sürpriz bir isim tarafından. İkilinin bu mutlu anlarına gölge düşüren Gökçe’den başkası değildir. Gökçe meselesinin ardından, Sefer’in Şule’nin boşanmak istemediğini ağzından kaçırması ile iki aşığın yolu yeniden ayrıldı.

Yine kendini aşkının peşinden koşarken bulan Kuzey’in bu sefer işi daha da zordur. Yıldız onu güven testine tabii tutacaktır. Bu oyun Yıldız için ne kadar eğlenceli ise Kuzey için de bir o kadar zordur. Kendini Yıldız'a ispat etmeye çalışan Kuzey ise bu durumdan yorulmaya başlamıştır. Şule yüzünden araları bozulan Yıldız ile Kuzey ilişkisinde bu sefer etrafı yakıp, yıkan kişi Yıldız oldu

Hatasını fark ederek Kuzey’e hak veren Yıldız için, artık aşkının peşinden koşma vakti gelmiştir. Yıldız, Kuzey’in peşinden gitse de Kuzey onu affetmemekte kararlıdır. Çünkü Yıldız’ın 20 yıllık acısı yüzünden kendisinden intikam aldığını düşünmektedir. İki aşığın arasında güven sorunu yaşanırken Nahide ve Sefer Şule’den kurtulmak için plan yaparlar ancak başarılı olamazlar.

Tüm bunlar yaşanırken Şule cephesinde de işler tersine dönmüştür. Gerçekleri görmeye başlayan kızlar annelerini değil, Yıldız’ı seçince Şule’nin öfkesini daha da artırmıştır. Yıldız’ın ardından Kuzey’in evini basan Şule, tehditler savurur ancak bu tehdit Kuzey’den çok Sefer’i korkutur.

Kızların Yıldız'ın yanında yer almasıyla cepheler iyice değişmiş, kızlar Yıldız ile birlikte bu aşkı yeniden ayağa kaldırmak için planlar yapmaya başlamıştır. Kuzey ise asla geri adım atmamaya kararlıdır. Kavuşamadan ayrılan iki inatçı keçinin yeniden birbiriyle didişmeye başlamaları uzun sürmemiştir. Öte yandan Kuzey’in hiçbir plana karşılık vermemesi üzerine kızlar son çare olarak babalarını kıskandırma yoluna gittiler.

Gitar hocasının yanında şarkı söyleyen Yıldız’ı dinleyen Kuzey, onu çok kıskansa dahi durumu Yıldız'a belli etmedi. Kıskançlıktan deliren Kuzey, elektrikli testeresiyle gitar hocası Aykut’un yolunu kesip bir daha Yıldız’ın yanına yaklaşmaması için onu uyardı..

Tüm bunlar olurken alemin en çılgın kankaları Sefer ve Kuzey ayı avına çıktı. Kuzey'in kaçmasıyla ayı ile dans etmek Sefer'e kalmıştır. Sefer’i ayının elinden kurtaran Yıldız daha sonra Kuzey’in yanına gidip hesap sorar ama bu hesap sorma konusu yine dönüp dolaşıp ikisinin kavgasına gelir. Yaptıklarından pişman olan Yıldız, Kuzey’e kendini affettirebilmek için bir kez daha çabalasa da Kuzey kararından dönmez

Akıllardaki soru ise, kalpleri aşkla dolu olan iki inatçı keçi barışabilecek mi?