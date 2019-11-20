Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u (Zühre) Ayşegül Günay Demir kimdir, kaç yaşında?
Ekran dünyasının usta oyuncularından Ayşegül Günay Demir, Kuruluş Osman’ın başrol oyuncularından biri oldu. Bugüne kadar pek çok dizide yer alan Ayşegül Günay, Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u (Zühre) Ayşegül Günay Demir kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok dikkat çeken isimlerden biri de Ayşegül Günay Demir. Usta oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'da Zöhre (Zühre) Hatun'a hayat verecek. İşte, Ayşegül Günay Demir'in hayatına dair bilgiler...
Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.
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