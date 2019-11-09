Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu! İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayan Kuruluş Osman'ın 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi’yi canlandıracağı dizide yayın tarihi 9 Kasım tarihinde açıklandı. Geçen sezon yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımına, Osman Gazi'nin Bamsı Bey'e Osmanlı Devleti'nin kuruluşu için söylediği sözler damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yayın tarihi ve birinci bölüm fragmanı.
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, twitter hesabı üzerinden dizinin yayın tarihine yönelik açıklamalarda bulundu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ele alınacağı dizinin birinci bölüm tanıtım fragmanında, Osman Gazi rolünü canlandıran Burak Özçivit'in at üzerindeki sahneleri ve Bamsı Bey ile aralarında geçen diyalog anları izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman birinci bölüm ne zaman? İşte, Kuruluş Osman'ın birinci bölüm yayın tarihi ve ilk bölüm fragmanı...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman, 1. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisi ilk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.
KURULUŞ OSMAN BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANI ÖZETİ
Kuruluş Osman'ın birinci bölüm fragmanına Osman Gazi'yi canlandıracak olan oyuncu Burak Özçivit söylediği şu sözler damga vurdu;
Biz bu ocağın ataşını Malazgirt'te atam Alparslan ile beraber anladık Bamsı Bey! Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. İmdi, bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir. O çınar altında nice süphan göğüslü alpler, gölplü hatunlar, yeni bir devletin ataşını anlayacaklar.
Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.
TANITIM DETAYLARI
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.
“İHANET ZALİMLEŞTİ”
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.
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