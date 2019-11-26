Kuruluş Osman'ın 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Yayın hayatına geçen hafta başlayan Kuruluş Osman'ın 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girip, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yaptı. Peki, Kuruluş Osman'da başka neler oldu? İşte, Kuruluş Osman'ın son bölümün özeti ve yeni bölüm fragmanı.
Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, bu hafta 2. bölümü ile sevenlerini karşısına çıktı. Dizide bu hafta katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaştı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 2. bölümü sonrası 3. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NE OLDU?
Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu gizlice kaleye girerek, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bie anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaşır. Osman, rahibelerin aslında kim olduğunu öğrenebilecek mi?
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