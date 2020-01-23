Kuruluş Osman son bölümde Şeyh Edebali’den beklenmedik karar – İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman son bölümüyle hafızalardaki yerini korurken yeni fragman ekranlardaki yerini aldı. 55 saniye uzunluğundaki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanına Osman Gazi'nin Bala Hatun'a yönelik sözleri ve kılıç sahnesi damga vurdu. Öte yandan Sofia'nın karşılaştığı sahne ise merak uyandırdı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattı. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirdi. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalandı. Osman Bey ve Alpler'i Batur'un yardımıyla kurtuldu.