Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'u kurtaracak mı?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 18 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Dündar Bey ve Osman'ın yüzleşmesi obada neler doğuracak? sorusu merak uyandıracak. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm özeti.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?