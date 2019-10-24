Kurşun'un 2. bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
İstanbul'un 1970'li yıllarına ışık tutan Kurşun dizisi, dün akşam ekranlara gelen ilk bölümünün ardından yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümünde Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca ile araştırmacı gazeteci Leyla Devrim'in yolları kesişmişti. Gözler şimdi dizinin yeni bölümünde. Peki, Kurşun'un 2. bölümü ne zaman?
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya gibi isimlerin rol aldığı Kurşun, ilk bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümün ardından gelecek hafta yayınlancak 2. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Kurşun'un 2. bölüm fragmanı ve yayın tarihi hakkında bilgi...
Kurşun dizisinin 2. bölümü 30 Ekim Çarşamba akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değişecek.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yayın hayatına başlayan Kurşun'un 23 Ekim'de yayınlanan bölümünde;
Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.
Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.
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