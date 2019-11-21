Kurşun yeni bölüm fragmanında şok eden gerçek... Orhan'ın babası
Kurşun dizisi 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle hafızalardaki yerini korurken yeni fragman kısa sürede yayınlandı. Çarşamba günleri yayınlanan Kurşun’un son bölümünde cinayet silahı Orhan’ın evinde çıktı ancak finalde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Şimdi ise gözler yeni bölümde. İşte, Kurşun yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti…
Kurşun’un yeni bölüm fragmanına Orhan’ın babasıyla ilgili gerçek damga vurdu. Savcı Orhan, babasının öldürüldüğü gerçeğiyle sarsıldı. Kurşun 6. Bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer detay ise Leyla cephesinden geldi. Nurgi Kargı, herkesten sakladığı kızının gazetesini satın aldı. İşte, tüm bu gelişmeler ve daha fazlasını içeren Kurşun yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin özeti…
KURŞUN SON BÖLÜM ÖZETİ
Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.
Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.
Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.
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