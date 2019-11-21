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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Kurşun yeni bölüm fragmanında şok eden gerçek... Orhan'ın babası

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Kurşun yeni bölüm fragmanında şok eden gerçek... Orhan'ın babası

Kurşun dizisi 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle hafızalardaki yerini korurken yeni fragman kısa sürede yayınlandı. Çarşamba günleri yayınlanan Kurşun’un son bölümünde cinayet silahı Orhan’ın evinde çıktı ancak finalde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Şimdi ise gözler yeni bölümde. İşte, Kurşun yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti…

Kurşun’un yeni bölüm fragmanına Orhan’ın babasıyla ilgili gerçek damga vurdu. Savcı Orhan, babasının öldürüldüğü gerçeğiyle sarsıldı. Kurşun 6. Bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer detay ise Leyla cephesinden geldi. Nurgi Kargı, herkesten sakladığı kızının gazetesini satın aldı. İşte, tüm bu gelişmeler ve daha fazlasını içeren Kurşun yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin özeti…

KURŞUN SON BÖLÜM ÖZETİ

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

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