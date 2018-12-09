Kübra Süzgün kimdir? Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü
Kübra Süzgün kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. 45. Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahiplerinden biri olan Kübra Süzgün, sahneye gözyaşlarıyla damga vurdu. Peki, Kübra Süzgün kimdir?
Kübra Süzgün kimdir, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başararak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir. 1.28 cm boyunda ve 26 kilo olan başarılı geç oyuncu bir çok reklam filminde yer almıştır.
YER ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ
2015 - Digiturk
2015 - Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı Reklamı
2015 - Arçelik Fotoğraf Çekimi
2015 - Türkiye'nin Mühendis Kızları ''Limak Holding''
2015 - Pıque Famıly Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekimi
2016 - Garanti Bankası Ugi
2017 - Medipol Ünv. Reklam Filmi
2017 - Danone
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