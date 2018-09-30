Kral Midas'ın Hazinesi filminin çekimleri başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
30.09.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Kral Midas'ın Hazinesi filminin çekimleri başladı

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Kral Midas'ın Hazinesi filminin çekimleri başladı

Başrolünde ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer'in yer aldığı “Kral Midas’ın Hazinesi” adlı sinema filminin çekimleri Eskişehir’de başladı.

Aksiyon ve komedi üzerine keyifli bir senaryosu bulunan filmin oyuncu kadrosu çekimlere başlamadan önce basının karşısına çıktı. Çifteler Sakaryabaşı Tesislerindeki tanıtım, bölge halkının da katılımıyla gerçekleşti.

YILDIZLAR BU FİLMDE BULUŞTU

Başrolde ünlü şovmen İsmail Baki Tuncer’in yer aldığı film geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başta Orhan Aydın, Yaşar Alptekin ve Serkan Şengül gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu kadroda güzel oyuncu Seda Keskol ve 2018 yılının en iyi çıkışını yapan Aleyna Dalveren de yer alıyor. Ekranların sevilen simalarından Vahe Kılıçarslan da sürpriz bir rolle seyirciyi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Kral Midas’ın Hazinesi filminin yönetmen koltuğunda Mesut Çetin oturuyor. 2019 yılına damgasını vurması beklenen film, üç kafadarın bir tesadüf sonucu Kral Midas’ın hazinesinin haritasını ele geçirmeleriyle başlıyor ve sürprizlerle devam eden komik bir define hikayesini ele alıyor.

Kral Midasın Hazinesi filminin çekimleri başladı

 

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