Koca Koca Yalanlar 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizisinin 3. bölümü öncesi, yeni bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm hakkında çok sayıda ipucu veren fragmanda, Ahmet ve Sude’yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor. Peki, Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?
Kanal D’nin yapımını Limon Film’in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak’ın yer aldığı Koca Koca Yalanlar dizisi 27 Ağustos Pazartesi günü 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün yayınlanmasına kısa bir süre kala 3. bölüm 2. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. İşte, Koca Koca Yalanlar'ın 3. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Evli ve mutlu olduğunu zanneden kadınlar, pişman olacağını bile bile ihanet eden erkekler ve geride bırakamayıp devam etmek isteyenlerin hikâyesinin anlatıldığı Koca Koca Yalanlar, 27 Ağustos Pazartesi akşamı saat 3. yeni bölümüyle 20.00'de Kanal D’de olacak. Sevilen dizinin ekranlara gelecek yeni bölümünde; Ahmet’le Sude’yi birlikte gören Müjgan Ahmet’i evden kovar. Ahmet’in Müjgan’ı ikna etme çalışmaları arkadaşları Şahin, Nilgün, Osman ve Canan’ın da destekleriyle sürmektedir.
Müjgan’ın Ahmet’le ikisini birlikte görmesini sağlayan bizzat kendisi olduğu halde Sude, Ahmet’e kendisini mazur gösterir. Canan ise ölen kocası Serkan’ın sevgilisi olduğunu söyleyen Leyla’nın çocuğuyla birlikte karşısına dikilmesiyle büyük bir üzüntü yaşamaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Koca Koca Yalanlar'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 2. bölümünde; Ahmet’in Sude ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenen Müjgan büyük bir şok yaşamaktadır. Canan ve Nilgün, Müjgan’ı teselli ederler. Müjgan’a, Sude’nin Ahmet’in evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiyi bitireceğini söylediğini anlatırlar. Müjgan, yaşadığı hayal kırıklığıyla ne yapacağını, Ahmet’e nasıl davranacağını bilmemektedir. Ahmet, Müjgan’ın, ilişkisini bildiğinden habersiz Sude ile görüşmeyi sürdürürken Müjgan, evliliğini kurtarmak için zorlu bir mücadelenin başladığını hissetmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle