Kızım 10. bölüm fragmanında Demir duygularını itiraf ediyor
Kızım dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Candan'ın gideceğini anlayan Demir duygularını artık daha fazla saklayamıyor ve ona ihtiyacı olduğunu itiraf ediyor. İşte, Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kızım 10. bölüm 3. fragmanında Uğur, Demir'e iş buluyor ama her zamanki gibi yine yasak olan korsan taksicilik... Çıktığı işte çocuk sahibi olmayı bekleyen bir çifti hastaneye yetiştiren Demir, çocuklarının ismini Öykü koymalarını istiyor. Candan'ın gideceğini anlayan Demir duygularını artık daha fazla saklayamıyor ve ona ihtiyacı olduğunu itiraf ediyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?
Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır?
Gittikçe derinleşen alkol sorununun pençesinde boğuşan Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?
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