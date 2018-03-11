Kırgın Çiçekler final yapıyor! Kırgın Çiçekler 113. bölüm fragmanı yayınlandı

Üç sezondur ilgiyle izlenen dizi Kırgın Çiçekler, ekranlara gelecek olan 113. bölümünün ardından final yapacak. Yetiştirme yurtlarında kalan beş genç kızın başından geçen dramatik olayları ve bu kızların hayata karşı yaşadığı zorlukları anlatan Kırgın Çiçekler'in 113. yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin yayınlanan 112. bölümünde kızlar peşlerindeki polisten kurtulmak isterken araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Son bölüme dair soru işaretlerinin giderileceği ve akılda kalan soruların yanıtlanacağı Kırgın Çiçekler 113. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Kırgın yayınlanacak Çiçekler'in 113. bölümü aynı zamanda son final bölümü olacak. Peki Kırgın Çiçekler'in finalinde ne olacak? Kızların hikayesi nasıl bitecek? Kırgın Çiçekler Songül ölecek mi? İşte Kırgın Çiçekler 113. final bölüm fragmanı...

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in olduğu, yetiştirme yurdundan kalan bir grup kızın ve ailelerinin dram dolu hikayelerinin anlatıldığı Kırgın Çiçekler 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak 113. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda edecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızlar polisten kaçarken, Songül direksiyonun hakimiyetini kaybeder. Korkunç bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılırlar. Haberi alan herkes hastaneye koşar. Kızlar birer birer kendine gelirken, Songül'ün durumu kritiktir… Ölüm tehlikesi olduğunu öğrenince şok yaşarlar… Hastaneye gelen Ali taburcu olduklarında tutuklanacaklarını bildiği için çok üzgündür… Kızlar yolun sonuna geldiklerini fark eder…

KIRGIN ÇİÇEKLER 112. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Kırgın Çiçekler’in 5 Mart 2018 tarihli yeni bölümünde, Ali cinayeti öğreniyor ve kızların teslim olması gerektiğini söylüyor. Ancak yolda kızlar korkunç bir kaza yapıyor. Dizinin yeni bölümünde ayrıca; Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder. Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.