Kimse Bilmez'in yeni bölümü ne zaman? Kimse Bilmez neden yok?

ATV ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez, bu hafta 26. bölümüyle ekran önünde olacaktı. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölümü hakkında ayrıntılar...

ATV'de bu akşam, 'Başkan Erdoğan ile Gündem Özel' programı yer alıyor. Canlı yayımlanacak program nedeniyle Kimse Bilmez'in yeni bölümü ekranlara gelemeyecek. Popüler dizinin yeni bölümünün, 22 Aralık Pazar akşamı ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

26. BÖLÜM ÖZET

Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır.

Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor?

Öte yandan Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu'ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot'u atlatabilecek mi?