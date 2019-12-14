Kimse Bilmez'in 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ahmet Pilot'u atlatabilecek mi?
Kimse Bilmez'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez'de bu hafta Sevda ve Ali Uygar'dan kurtuldukları için mutlu olurlar. Ancak geçmişten gelen biri, Ali'nin hayatının ortasına düşecek. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez 26. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 15 Aralık Pazar akşamı 26. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'de bu hafta Doktor Ahmet hastanede tesadüfen Duygu'yu görecek. Yaşanan tesadüf Duygu'yu nasıl etkileyecek? İşte, Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı.
KİMSE BİLMEZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali’yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi’yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar’ın peşine düşer. Ali tam Uygar’ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir.Kurtbey’in varlığından güç alan Uygar, tam Ali’yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar’dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey’in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle