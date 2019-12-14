Kimse Bilmez'in 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ahmet Pilot'u atlatabilecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 15 Aralık Pazar akşamı 26. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'de bu hafta Doktor Ahmet hastanede tesadüfen Duygu'yu görecek. Yaşanan tesadüf Duygu'yu nasıl etkileyecek? İşte, Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı.

KİMSE BİLMEZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali’yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi’yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar’ın peşine düşer. Ali tam Uygar’ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir.Kurtbey’in varlığından güç alan Uygar, tam Ali’yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar’dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey’in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?