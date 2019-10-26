Kimse Bilmez'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Kimse Bilmez'in bu hafta ekranlara gelecek olan 19. bölümünün fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in bu haftaki bölümünde, yıllar sonra Ali ile yüzleşmek isteyen Köksal, silahlı saldırıda ağır yaralanacak. Uygar ise Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyleyecek. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, yeni bölümle ilgili ipuçları.
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 27 Ekim Pazar akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı ise, şimdiden izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Kimse Bilmez'in 19. bölüm fragmanı ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kimse Bilmez'in yeni bölümünde, Köksal yıllar sonra ile ile yüzleşmek istersen uğradığı silahlı saldırıda yaralanır. Aslında tek istediği Ali'yi korumaktır.
Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adamla paylaşmak isteyen Sevda ise nasıl bir tepki ile karşılaşacağını bilmez. Pilot ise Duygu'ya evlenme teklifi etmesi sonrası ailesi tarafından ne tepki alacağını tahmin edemez.
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