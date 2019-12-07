Son Güncelleme:
Kimse Bilmez 25. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez 8 Aralık Pazar akşamı 25. bölümü ile heyecanlı anları izleyenlere yansıtacak. Her bölümünde ayrı bir olayın yaşandığı Kimse Bilmez'de bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanları...
Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimlerin rol aldığı Kimse Bilmez, bu hafta 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin yeni bölümü öncesi fragman araştırmaları hız kazandı. İşte, Kimse Bilmez'in 25. bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle