Kimse Bilmez 25. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimlerin rol aldığı Kimse Bilmez, bu hafta 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin yeni bölümü öncesi fragman araştırmaları hız kazandı. İşte, Kimse Bilmez'in 25. bölümüne ilişkin ayrıntılar...