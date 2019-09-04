Kimse Bilmez 12. son bölüm sonrası 13. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı!
Kimse Bilmez dizisi, 12. son bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Keremcem'in Özgü Kaya ile başrollerinde yer aldığı Kimse Bilmez dizisinin 12. son bölümünde, Takacı'nın odasına kadar giren Ali ve Pilot, karşılıklı bir anlaşmazlığın içerisine girmiştir. Ali ve Sevda'nın düğünü ise Kimse Bilmez son bölümünde konuşulan konular arasında yer aldı. İşte, Kimse Bilmez 13. bölüm fragmanı ve 12. son bölümü hakkında bazı bilgiler
Kimse Bilmez 12. son bölümü ile bazı gelişmelerin de sinyalini verdi. Ali ile Pilot'un takacının tuzağından kurtulduğu son bölümde Vedat'ın yaptığı hamle, Pilot ve Vedat'ı zor durumda bırakmıştır. Peki, Kimse Bilmez 12. son bölümünün ardından 13. yeni bölüm fragmanında neler yer alacak? İşte, Kimse Bilmez son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar
KİMSE BİLMEZ 12. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma
düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar.
Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YENİ BÖLÜMDE NELER YER ALACAK?
Ali ile Sevda, artık birbirlerine daha fazla bağlıdır ve ciddi bir ilişki sürecine girmişlerdir. Bu durum yeni gelişmeleri ortaya çıkaracaktır.
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