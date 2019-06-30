Kim Milyoner Olmak İster'e 19 yaşındaki Arda damga vurdu! Arda Ayten kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran tarihli bölümüne Arda Ayten damga vurdu. 19 yaşındaki Arda, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, en büyük ödül olan 1 milyon liralık soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyaya da damga vuran Arda’nın "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise program sunucusu Murat Yıldırım yarışmanın süresi dolduğunu söyledi. Arda Ayten'in 1 milyonluk soruya doğru yanıt verip veremediği bir sonraki bölümde netleşecek.
Arda Ayten, Kahramanmaraş’ta Tıp Fakültesi’nde eğitimini sürdürüyor. Aynı zamanda kitap yazıyor.
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