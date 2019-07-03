Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bölümü ne zaman?
SunuculuÄŸunu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼, programÄ±n takipÃ§ileri tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in 29 Haziran tarihli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, 250 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyon TL'lik soruya geÃ§me hak kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ± damga vurmuÅŸtu. Peki, Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ne zaman?
Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n yayÄ±nlanan son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde KahramanmaraÅŸ'ta tÄ±p eÄŸitimi gÃ¶ren 19 yaÅŸÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ± Arda Ayten, 1 milyon TL deÄŸerindeki 12. soruyu gÃ¶rmeye hak kazandÄ±. 250 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya geÃ§me ÅŸansÄ± elde eden genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±ya yÃ¶neltilen son soru ise, yarÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenilemedi. Kim Milyoner Olmak Ä°ster hayranlarÄ±, sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ beklerken, internettende konuya dair araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±.
Yaz sezonu nedeniyle pek Ã§ok program ve dizi ekran macerasÄ±na ara verdi, sezon finali yapan programlardan biri de Kim Milyoner Olmak Ä°ster oldu. Sezon finali haberini program sunucusu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m verdi. Son bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu notu paylaÅŸtÄ±: Milyonluk soruyu aÃ§acak yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± sezon sonuna sakladÄ±k.
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