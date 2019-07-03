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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Televizyon
03.07.2019 - 19:28, Son GÃ¼ncelleme:

Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bölümü ne zaman?

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Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bölümü ne zaman?

SunuculuÄŸunu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼, programÄ±n takipÃ§ileri tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak Ä°ster'in 29 Haziran tarihli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, 250 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyon TL'lik soruya geÃ§me hak kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ± damga vurmuÅŸtu. Peki, Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ne zaman?

Kim Milyoner Olmak Ä°ster yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n yayÄ±nlanan son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde KahramanmaraÅŸ'ta tÄ±p eÄŸitimi gÃ¶ren 19 yaÅŸÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmacÄ± Arda Ayten, 1 milyon TL deÄŸerindeki 12. soruyu gÃ¶rmeye hak kazandÄ±. 250 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya geÃ§me ÅŸansÄ± elde eden genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±ya yÃ¶neltilen son soru ise, yarÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenilemedi. Kim Milyoner Olmak Ä°ster hayranlarÄ±, sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ beklerken, internettende konuya dair araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±.

Yaz sezonu nedeniyle pek Ã§ok program ve dizi ekran macerasÄ±na ara verdi, sezon finali yapan programlardan biri de Kim Milyoner Olmak Ä°ster oldu. Sezon finali haberini program sunucusu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m verdi. Son bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu notu paylaÅŸtÄ±: Milyonluk soruyu aÃ§acak yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± sezon sonuna sakladÄ±k.

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Kim Milyoner Olmak Ä°ster yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ne zaman

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