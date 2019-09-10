Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu kim olacak?

Kim Milyoner Olmak İster'in son dönem sunucusu Murat Yıldırım, dahil olduğu dizi projesi dolayısıyla yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Murat Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonda sunucusunun kim olacağı merak konusu oldu. İşte, Milyoner Olmak İster için düşünülen sunucu adayı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM OLACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon sunucusu olarak Selçuk Yöntem ile görüşüldüğü iddia ediliyor. Usta oyuncunun kabul etmemesi halinde alternatif ismin kim olacağı bilinmiyor.

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde,İstanbul, Eyüp'de 4. çocuk olarak doğmuştur. En büyükleri kız olmak üzere 5 kardeşlerdir. Babası subay olduğu için tayinlerle birkaç şehir dolaştı. İlkokula Malatya'da başladı. Sonra Ankara, Afyon, İstanbul. Liseyi Şişli Terakki Lisesi'nde okudu. Sonra Ankara Devlet Konservatuarında okudu. İlk yıl okuldan atıldı, Danıştay kararıyla okula geri döndü.

Tiyatro eğitimi almak için 1975 ila 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nde okuyan Yöntem, 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

1978 yılında Topuzlu, 1980 yılında Kurban ve 1981 yılında rol aldığı Yaban Ördeği adlı oyunlarla tiyatroya adım atan Selçuk Yöntem, 1994 yılında İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler adlı oyununu, 1995 yılında ise Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı tiyatro oyununu yönetti. Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye, Yöntem'e Ankara Sanat Kurumu tarafından verilen Övgüye Değer Yönetmen ödülünü kazandırdı.

Selçuk Yöntem'in T.V. izleyicisi ile tanışmasını sağlayan yapım, 1978 tarihli Atlı Karınca dizisi oldu. Bu diziyi 1978 yılında Yaşadığımız Devir, 1982 yılında ise Ahmet'in Günlüğü izledi. Kısa sürede T.V. dizilerinin aranan isimlerinden birisi haline gelen Yöntem, 1998 yılında gösterime giren ve başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ile paylaştığı Sıcak Saatler, 1998 yılında T.V. ekranları ile buluşan ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'la paylaştığı Deli Yürek ve de 2003 yılında gösterime giren ve de başrollerini Necati Şaşmaz ve Özgü Namal'la paylaştığı Kurtlar Vadisi dizileri sayesinde izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Sinema dünyasında da büyük emeği olan başarılı oyuncu, 1991 yılında gösterime giren Suyun Öte Yanı adlı sinema filmi ile bu sektöre adımını attı. Rol aldığı önemli filmler arasında 1996 tarihli İstanbul Kanatlarımın Altında, 2005 tarihli Banyo ve 2008 tarihli Devrim Arabaları bulunmakta.

Selçuk Yöntem, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamış olan yerli dizilerden birisi olan Aşk-ı Memnu'da, Adnan Ziyagil karakterini canlandırmıştır.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmiş olması ve programı sunamayacak olması sebebiyle "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunmaya başladı.