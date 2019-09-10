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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu kim olacak?

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu kim olacak?

Kim Milyoner Olmaz İster'in sunucusu Murat Yıldırım, yeni projeler dolayısıyla programdan ayrıldı. Yıldırım'ın programdan ayrılmasının ardından gündem, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim olacak sorusuna yöneldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu sene sunucu kim olacak? İşte, o konu hakkında kulislerde konuşulan bazı bilgiler

Kim Milyoner Olmak İster'in son dönem sunucusu Murat Yıldırım, dahil olduğu dizi projesi dolayısıyla yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Murat Yıldırım'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonda sunucusunun kim olacağı merak konusu oldu. İşte, Milyoner Olmak İster için düşünülen sunucu adayı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM OLACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon sunucusu olarak Selçuk Yöntem ile görüşüldüğü iddia ediliyor. Usta oyuncunun kabul etmemesi halinde alternatif ismin kim olacağı bilinmiyor.

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde,İstanbul, Eyüp'de 4. çocuk olarak doğmuştur. En büyükleri kız olmak üzere 5 kardeşlerdir. Babası subay olduğu için tayinlerle birkaç şehir dolaştı. İlkokula Malatya'da başladı. Sonra Ankara, Afyon, İstanbul. Liseyi Şişli Terakki Lisesi'nde okudu. Sonra Ankara Devlet Konservatuarında okudu. İlk yıl okuldan atıldı, Danıştay kararıyla okula geri döndü.
Tiyatro eğitimi almak için 1975 ila 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nde okuyan Yöntem, 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

1978 yılında Topuzlu, 1980 yılında Kurban ve 1981 yılında rol aldığı Yaban Ördeği adlı oyunlarla tiyatroya adım atan Selçuk Yöntem, 1994 yılında İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler adlı oyununu, 1995 yılında ise Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı tiyatro oyununu yönetti. Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye, Yöntem'e Ankara Sanat Kurumu tarafından verilen Övgüye Değer Yönetmen ödülünü kazandırdı.

Selçuk Yöntem'in T.V. izleyicisi ile tanışmasını sağlayan yapım, 1978 tarihli Atlı Karınca dizisi oldu. Bu diziyi 1978 yılında Yaşadığımız Devir, 1982 yılında ise Ahmet'in Günlüğü izledi. Kısa sürede T.V. dizilerinin aranan isimlerinden birisi haline gelen Yöntem, 1998 yılında gösterime giren ve başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ile paylaştığı Sıcak Saatler, 1998 yılında T.V. ekranları ile buluşan ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'la paylaştığı Deli Yürek ve de 2003 yılında gösterime giren ve de başrollerini Necati Şaşmaz ve Özgü Namal'la paylaştığı Kurtlar Vadisi dizileri sayesinde izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Sinema dünyasında da büyük emeği olan başarılı oyuncu, 1991 yılında gösterime giren Suyun Öte Yanı adlı sinema filmi ile bu sektöre adımını attı. Rol aldığı önemli filmler arasında 1996 tarihli İstanbul Kanatlarımın Altında, 2005 tarihli Banyo ve 2008 tarihli Devrim Arabaları bulunmakta.

Selçuk Yöntem, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamış olan yerli dizilerden birisi olan Aşk-ı Memnu'da, Adnan Ziyagil karakterini canlandırmıştır.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmiş olması ve programı sunamayacak olması sebebiyle "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunmaya başladı.

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