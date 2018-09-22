Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölümüyle ekranlara geldi! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi yayınlanan 3. bölümüyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin son bölümünde, Ufuk, Serpil ve Sadık’ın hissettikleri pişmanlıklar devam etti. Son bölümün bitmesinin ardından, gelecek hafta yayınlanacak 4. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Keşke Hiç Büyümeseydik'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Necati, Sadık ve Ufuk’un sünnet olduğu günlerin ekrana geldiği eğlenceli bölüm tamamlandı. Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölümüyle izleyicilerine yine güzel dakikalar yaşattı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Keşke Hiç Büyümeseydik'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hulusi vefat edeli haftalar olmuş, herkes rutin hayatlarına geri dönmüştür. Sadece Ufuk Serpil ve Sadık’ın hissettikleri pişmanlıklar devam etmektedir. Kalabalık dağılıp evde kimse kalmayınca Serpil babasının son günlerdeki yalnızlığını daha fazla anlamış ama iş işten geçmiştir. Şimdi sadece ‘Keşke daha fazla vakit geçirseydim…’ duygusu içini kaplamıştır..
Ufuk ve Sadık arasındaki gerilim ise gün geçtikçe daha da tırmanmakta, sorunla yüzleşmek yerine birbirlerinden kaçarlar. Serpil’in çabaları iki kardeş arasında buzları eritecek mi, yoksa daha da mı içinden çıkılmayacak hale sokacak, merak konusudur.
Bütün bu gerilimin yanında babalarının yıllardır gözü gibi baktığı, bakım ve tamirini ihmal etmediği guguklu saat ortada yoktur. Cenaze telaşı ile duvardaki yerinde olmadığını fark etmeyen çocuklar, şimdi nereye kaybolduğunu merak etmişlerdir. Hulusi’nin o saati satmayacağından emin, ama nerede olduğundan habersizdirler. Serpil evi aramaya başlar. Maddi değerini duyan Damat Ferdi’nin ise gözleri büyümüştür. Kimse fark etmeden saati bulmaya çalışan Ferdi, guguklu saati soruşturur.
Bu sırada Necati Abi’nin eşleri Gül ve Ayten ise evin satılması hususunda kendi planlarını hayata geçirmektedirler. Ayten oğlu Jr Hulusi’yi yanına çekmeye çalışırken, Gül ise mirastaki hakkını hukuki yollarla aramayı seçmiştir. Dava açmak için hazırlık yapar.
Çocukken neşe dolu olan hayatlarına büyüdükçe çeşitli sorunlar ekleyen kardeşler şimdi kendi kabuklarının içine çekilmiş, sorunlarını bile paylaşamayacak hale gelmiştirler.
Çocukluk anılarında hatırladıkları, o mutlu, neşe dolu aileden zaman aktıkça geriye bu sorunlu bu üç kardeş kalmıştır. Şimdi anılarındaki o eski hallerine geri dönebilecekler mi, yoksa her şeyden vazgeçip Handırı Apartmanı’nı bir moloz yığınına mı çevireceklerdir.
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