Keşif filminin oyuncuları kimdir ve konusu nedir?
2018 yılında vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Ahmet Kocatürk'ün oturduğu Keşif filmi bayaz perdenin ardından televizyonda ilk kez izleyici ile buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken film, gişede 10 hafta kaldı. Peki, sinemaseverlerin ilgisini çeken Keşif filminin oyuncuları kimler? Keşif filminin konusu ne? İşte, filmle ilgili merak edilenler.
Fantastik, macera, tarihi, savaş kategorisinde yer alan Keşif filmi, ilk defa televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. 22.535 seyirci ile gişe sayısına ulaşan film, farklı ahatlar yaşayan üç gencin hikayesini konu alıyor. İşte, Keşif ile ilgili detaylar...
FİLMİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
İlk kez TV'de ekrana gelen Keşif filminin oyuncu kadrosu şöyle; Burak Can, Sude Zülal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Pelin Akil, Rüzgar Aksoy, Volkan Ünal ve Ali Fuat Onan.
Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk, Esma ve Hasan’ın ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır. Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.
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