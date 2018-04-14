Kerimcan Kamal kimdir kaç yaşında?
Kerimcan Kamal, magazinsel yönüyle son zamanların adından sıkça söz edilen isimleri arasında yer alıyor. Doğa Rutkay ile hayatını birleştirmesinin ardından baba olmak için gün sayan Kerimcan Kamal, vatandaşların da merak ettiği isim oldu. Peki, Kerimcan Kamal kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal, son günlerde medyada isminin sık sık yer alması nedeniyle araştırılan isim oldu. İşte, Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal hakkında detaylı bilgiler;
Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.
2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.
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